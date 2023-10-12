«ДНР»: двоє людей загинули і одна постраждала внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку

У тимчасово захопленому російськими окупантами Донецьку стався обстріл, внаслідок якого є загиблі, поранені та руйновані. Про це повідомив так званий голова міста Олексій Кулемзін.



«Під час обстрілу Кіровського району у селищі шахти ім. Абакумова на вул. Кірова загинули жінка 1969 року народження та чоловік 1956 року народження», — написав він.



Крім того, Кулемзін додав, що постраждала жінка, а також відбулося пряме потрапляння на територію лікарні №25, пошкоджено скління.



Нагадаємо, у Донецьку через обстріл горів приватний будинок.