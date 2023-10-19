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В Израиле подтверждена гибель 18 украинских граждан, а не 23 — посол

19 октября 2023, 13:45

В Израиле подтверждена гибель 18 украинских граждан, а не 23 — посол

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию посла Израиля в Украине Михаила Бродского, который накануне заявил о гибели 23 украинцев. По состоянию на 19 октября подтверждена гибель 18 граждан Украины. Об этом Корнийчук рассказал в эфире национального телемарафона.

«Мы получаем информацию от Министерства внутренних дел (Израиля. - ред.) с персональными данными граждан. У нас подтверждена информация относительно 18 погибших. Не 23-х — эта информация не соответствует действительности», — сказал дипломат.

Несмотря на то, что количество погибших составляет 23 человека, Украина остается на втором месте после США по количеству жертв в результате войны.

Корнийчук добавил, что ситуация в Секторе Газа еще больше усложняется, есть данные о гибели одной украинки. В списке на эвакуацию находится более 300 человек.

«Надеюсь, что все же эвакуация начнется. Первые машины с гуманитарным грузом пошли через Рафах в Сектор Газа. Надеюсь, что палестинская сторона, ХАМАС выполнят свое обещание и выпустят иностранцев», — резюмировал он.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль и убили более тысячи гражданских. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию с целью уничтожить эту группировку.

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