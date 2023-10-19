В Ізраїлі підтверджено загибель 18 українських громадян, а не 23 — посол

Посол України в Ізраїлі Євгеній Корнійчук спростував інформацію посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського, який напередодні заявив про загибель 23 українців. Станом на 19 жовтня підтверджена загибель 18 громадян України. Про це Корнійчук розповів в ефірі національного телемарафону.

«Ми отримуємо інформацію від Міністерства внутрішніх справ (Ізраїлю. – Ред.) з персональними даними громадян. У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих. Не 23-х — ця інформація не відповідає дійсності», — сказав дипломат.

Попри те, що кількість загиблих складає 23 особи, Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв внаслідок війни.

Корнійчук додав, що ситуація у Секторі Газа ще більше ускладнюється, є дані про загибель однієї українки. У списку на евакуацію перебуває понад 300 осіб.

«Сподіваюсь, що все ж таки евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли через Рафах у Сектор Газа. Сподіваюсь, що палестинська сторона, ХАМАС виконають свою обіцянку і випустять іноземців», — резюмував він.



Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль та вбили понад тисячу цивільних. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала військову операцію з метою знищити це угруповання.