В Донецкой области полицейские попали под артиллерийский обстрел, есть жертвы

В прифронтовом Северске Донецкой области полицейские попали под обстрел. В результате российских обстрелов ранены четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



«Оккупанты ударили из артиллерии. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы, поврежден служебный автомобиль. Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.



Напомним, на Львовщине напали на народного депутата Николая Тищенко.