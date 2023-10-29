На Донеччині поліцейські потрапили під артилерійський обстріл, є жертви

У прифронтовому Сіверську Донецької області поліцейські потрапили під обстріл. Внаслідок російських обстрілів поранено чотирьох людей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.



«Окупанти вдарили з артилерії. Один з снарядів розірвався біля екіпажу поліції», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що поранення отримали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи, пошкоджено службове авто. Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно.



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