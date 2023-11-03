Окупанти націлилися на захоплення Авдіївського коксохіму — Барабаш

Російські військові готуються розпочати третю атаку, щоб захопити Авдіївський коксохімічний завод. Про це свідчать перехоплення розмов окупантів та накопичення ресурсів на лінії боїв. Про деталі ситуації в Авдіївці розповів голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Слова урядовця пролунали в ефірі Всеукраїнського телемарафону.



За заявою Барабаша, у загарбників з'явилася нова мета — окупація Авдіївського коксохіму: саме про це говорять росіяни, розмови яких вдалося перехопити. Тим часом бійці ЗСУ спостерігають за накопиченням ресурсів ворога. При цьому зазначають, що штурми проводитимуться переважно піхотними підрозділами без бронетехніки. Напрями атаки збігаються з попередніми — з півночі та півдня.



ЗС РФ розпочнуть третій штурм тоді, коли трохи підсохне земля після дощів, і це станеться незабаром, підкреслив чиновник.



«Ми розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться, зараз трохи висохне ґрунт і вони поїдуть, бо є певне накопичення. Ми це бачимо і чуємо», — сказав Барабаш.

Щодо загальної ситуації в Авдіївці, глава міської адміністрації заявив, що росіяни обстрілювали «центральну і стару частину міста». Один масований обстріл відбувся вранці близько 6 години: «били сильно». Внаслідок удару ЗС РФ є поранені: жінка 1938 р.н. та чоловік 1951 р.н. Вони в лікарні.



Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили , що російські війська націлилися на коксохімічний завод в Авдіївці. Також вказали, що можливе просування ворога в районі залізничної колії — його росіяни нібито перетнули.

На онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити, що росіяни справді майже впритул підійшли до Авдіївського коксохіму. Завод – промислове підприємство у північній частині Авдіївки, його орієнтовна площа – 325 га.