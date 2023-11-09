В оккупированный Джанкой привезли новую партию мобилизованных — АТЕШ

Новая партия российских мобилизованных прибыла во временно оккупированный Джанкой в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении АТЕШ 9 ноября.

«Агенты АТЕШ сообщают, что после недолгого затишья в Джанкой прибывают новые мобилизованные», — говорится в сообщении.

В украинском подполье отметили, что новоприбывших направляют в воинскую часть, которая расположена возле аэродрома, а затем — на линию фронта.

Также подпольщики сообщили, что на временно оккупированном полуострове военные госпитали переполнены ранеными российскими военными, в результате чего агрессор начал использовать гражданские больницы.

«Потери россиян зашкаливают. Любая другая страна прекратила бы уже ведение захватнической войны, но не РФ», — отметили в АТЕШ.

Напомним, ранее российские оккупанты перебросили эшелон спецтехники через железнодорожную станцию «Товарная» в Евпатории (временно оккупированный Крым).