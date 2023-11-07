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Войска РФ подвозят спецтехнику для ремонта в Евпатории — АТЕШ

07 ноября 2023, 11:40

Войска РФ подвозят спецтехнику для ремонта в Евпатории — АТЕШ

Оккупанты перебрасывают спецтехнику для ремонта боевых орудий в Евпатории. Фото: АТЕШ Оккупанты перебрасывают спецтехнику для ремонта боевых орудий в Евпатории. Фото: АТЕШ

Российские оккупанты перебросили эшелон спецтехники через железнодорожную станцию «Товарная» в Евпатории (временно оккупированный Крым). Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения «Атеш».

«Среди интересного — РЭМ-КЛ, которая предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Силы обороны Украины систематично выводят из строя боевую технику ВС РФ. Поэтому все чаще оккупанты подвозят различные средства для ремонта того, что осталось.

«Но можем сказать наперед, что эвакуировать и ремонтировать придется только груду метала», — резюмировали в «АТЕШ».

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе фиксируется перемещение военной техники россиян в сторону Запорожской области. 

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