До окупованого Джанкою привезли нову партію мобілізованих — АТЕШ

Нова партія російських мобілізованих прибула до тимчасово окупованого Джанкою в Криму. Про це повідомили у партизанському русі АТЕШ 9 листопада.

«Агенти АТЕШ повідомляють, що після недовгого затишшя в Джанкой прибувають нові мобілізовані», — йдеться в повідомленні.

В українському підпіллі зазначили, що новоприбулих направляють до військової частини, яка розташована біля аеродрому, а потім — на лінію фронту.

Також підпільники повідомили, що на тимчасово окупованому півострові військові шпиталі переповнені пораненими російськими військовими, внаслідок чого агресор почав використовувати цивільні лікарні.

«Втрати росіян зашкалюють. Будь-яка інша країна припинила б уже ведення загарбницької війни, але не РФ», — зазначили в АТЕШ.

Нагадаємо, раніше російські окупанти перекинули ешелон спецтехніки через залізничну станцію «Товарна» в Євпаторії (тимчасово окупований Крим).