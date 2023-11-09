Нацрада заборонила трансляції ще 16 медіасервісам, пов’язаним з РФ. Перелік

16 медіасервісів внесла Національна рада до Переліку аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.
Про це йдеться на сайті Нацради.
Зокрема, под заборону потрапили такі медіасервіси:
24ТВ (24TV)
Амедиатека (Amediateka)
Baskino
Filmix
HD REZKA
KINOGO
Kinokrad
Kinotochka
KinoZapas
Kion
Viju
ГидОнлайн
Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
Смотрёшка (Smotreshka)
Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Медіарегулятор визначив низку причин, які стали підставою для таких рішень. Це – спрямованість аудіовізуального медіа-сервісу на територію та аудиторію держави-агресора, використання як мови інтерфейсу за замовчуванням державної мови держави-агресора, розміщення реклами, що спрямована на аудиторію держави-агресора тощо.
Нагадаємо, Кабмін 9 листопада призначив виконувачем обов’язків міністра молоді та спорту заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича.