Нацрада заборонила трансляції ще 16 медіасервісам, пов’язаним з РФ. Перелік

16 медіасервісів внесла Національна рада до Переліку аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.



Про це йдеться на сайті Нацради.



Зокрема, под заборону потрапили такі медіасервіси:



24ТВ (24TV)



Амедиатека (Amediateka)



Baskino



Filmix



HD REZKA



KINOGO



Kinokrad



Kinotochka



KinoZapas



Kion



Viju



ГидОнлайн



Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)



Смотрёшка (Smotreshka)



Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)



Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Медіарегулятор визначив низку причин, які стали підставою для таких рішень. Це – спрямованість аудіовізуального медіа-сервісу на територію та аудиторію держави-агресора, використання як мови інтерфейсу за замовчуванням державної мови держави-агресора, розміщення реклами, що спрямована на аудиторію держави-агресора тощо.



Нагадаємо, Кабмін 9 листопада призначив виконувачем обов’язків міністра молоді та спорту заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича.