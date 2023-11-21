Глава Минобороны Германии прибыл в Киев

Ровно в 5:00 утра по местному времени сегодня утром в Киев со вторым официальным визитом прибыл федеральный министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом в своем Twitter (X) написал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.



Он также добавил, что в десятую годовщину Революции Достоинства на Майдане, Писториус почтил память убитых в центре Киева протестующих.

#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 21, 2023



«Я здесь, чтобы пообещать дальнейшую поддержку», — добавил Писториус.



Ранее, 20 ноября, глава Минобороны США Ллойд Остин прибыл в Киев и заявил, что США продолжат поддерживать Украину в войне против России.



Напомним, правительство Германии решило выделить из госбюджета еще 4 млрд евро на военную помощь Украине в дополнение к уже заложенным на эту цель 4 млрд.