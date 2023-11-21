Глава Міноборони Німеччини прибув до Києва

Рівно о 5:00 за місцевим часом сьогодні вранці до Києва з другим офіційним візитом прибув федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це у своєму Twitter (X) написав військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.



Він також додав, що у десяту річницю Революції Гідності на Майдані Пісторіус вшанував пам'ять убитих у центрі Києва протестувальників.

#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 21, 2023



«Я тут, щоб пообіцяти подальшу підтримку», - додав Пісторіус.



Раніше, 20 листопада, глава Міноборони США Ллойд Остін прибув до Києва та заявив, що США продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії.



Нагадаємо, уряд Німеччини вирішив виділити з держбюджету ще 4 млрд євро на військову допомогу Україні на додаток до вже закладених на цю мету 4 млрд.