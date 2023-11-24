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Нацбанк презентовал памятную монету «Год Дракона», содержащую шеврон ВСУ

24 ноября 2023, 19:03

Нацбанк презентовал памятную монету «Год Дракона», содержащую шеврон ВСУ

Нацбанк презентовал памятную монету «Год Дракона», содержащую шеврон ВСУ

Нацбанк презентовал памятную монету «Год Дракона», содержащую шеврон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Год близится к концу, и мы, как планировали, готовы презентовать вам традиционную памятную монету в стиле 12-летнего восточного календаря с символом следующего года – Драконом. Однако несколько необычное – с посвящением Вооруженным Силам Украины», – отметили в НБУ.

В НБУ добавляют, что дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор – Владимир Демьяненко. Памятная монета «Год Дракона» введена в обращение сегодня, 24 ноября 2023 года. Ее номинал 5 гривен. Тираж – 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

На реверсе в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 – дракона. Справа на драконе – шеврон Вооруженных сил Украины.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на дракона.

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