Нацбанк презентовал памятную монету «Год Дракона», содержащую шеврон ВСУ

Нацбанк презентовал памятную монету «Год Дракона», содержащую шеврон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Год близится к концу, и мы, как планировали, готовы презентовать вам традиционную памятную монету в стиле 12-летнего восточного календаря с символом следующего года – Драконом. Однако несколько необычное – с посвящением Вооруженным Силам Украины», – отметили в НБУ.

В НБУ добавляют, что дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор – Владимир Демьяненко. Памятная монета «Год Дракона» введена в обращение сегодня, 24 ноября 2023 года. Ее номинал 5 гривен. Тираж – 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

На реверсе в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 – дракона. Справа на драконе – шеврон Вооруженных сил Украины.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на дракона.