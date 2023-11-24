Нацбанк презентував пам'ятну монету «Рік Дракона», яка містить шеврон ЗСУ

Нацбанк презентував пам'ятну монету «Рік Дракона», яка містить шеврон Збройних Сил України. Про це повідомила прес-служба НБУ.

«Рік наближається до кінця, і ми, як планували, готові презентувати вам традиційну пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Однак дещо незвичайне – із посвятою Збройним Силам України», – зазначили у НБУ.

У НБУ додають, що дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор Володимир Дем'яненко. Пам'ятну монету «Рік Дракона» введено в обіг сьогодні, 24 листопада 2023 року. Її номінал 5 гривень. Тираж – 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

На реверсі у центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона. Праворуч на драконі – шеврон Збройних Сил України.

На аверсі по колу зображено 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.