Потери оккупантов в Украине за неделю: стало известно, сколько уничтожено россиян и техники

Украинские военнослужащие в течение этой неделе уничтожили более 7 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
«За неделю с 27 ноября по 3 декабря Силами обороны Украины уничтожены около 7210 человек личного состава противника», — написал он.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 534 единицы военной техники военных РФ.
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 62 танка;
- 117 боевых бронированных машин;
- 75 артиллерийских систем;
- 6 РСЗО;
- 5 установок ПВО;
- 144 единицы автотехники;
- 27 единиц спецтехники.
Также ВСУ уничтожили 4 вражеских ракета и 94 БпЛА.
Напомним, российская армия пытается выйти на Авдеевский коксохимический завод, однако ей это не удается.