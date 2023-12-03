Потери оккупантов в Украине за неделю: стало известно, сколько уничтожено россиян и техники

Украинские военнослужащие в течение этой неделе уничтожили более 7 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.



«За неделю с 27 ноября по 3 декабря Силами обороны Украины уничтожены около 7210 человек личного состава противника», — написал он.



Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 534 единицы военной техники военных РФ.



Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

- 62 танка;

- 117 боевых бронированных машин;

- 75 артиллерийских систем;

- 6 РСЗО;

- 5 установок ПВО;

- 144 единицы автотехники;

- 27 единиц спецтехники.

Также ВСУ уничтожили 4 вражеских ракета и 94 БпЛА.



Напомним, российская армия пытается выйти на Авдеевский коксохимический завод, однако ей это не удается.