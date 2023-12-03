Втрати окупантів в Україні за тиждень: стало відомо, скільки знищено росіян та техніки

Українські військовослужбовці цього тижня знищили понад 7 тисяч російських окупантів. Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
«За тиждень з 27 листопада по 3 грудня Силами оборони України знищено близько 7210 осіб особового складу противника», — написав він.
Крім того, Сили оборони України знищили 534 одиниці військової техніки.
Суттєві втрати зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 62 танки;
- 117 бойових броньованих машин;
- 75 артилерійських систем;
- 6 РСЗВ;
- 5 установок ППО;
- 144 одиниці автотехніки;
– 27 одиниць спецтехніки.
Також ЗСУ знищили 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.
Нагадаємо, російська армія намагається вийти на Авдіївський коксохімічний завод, однак їй це не вдається.