Ракетный удар по Украине: в Нацполиции уточнили данные о погибших и раненых

В Нацполиции уточнили данные о погибших и постадавших во время массового ракетного обстрела по Украине 29 декабря.

Данные навел министр МВС Украины Игорь Клименко.

По обновленным данным по состоянию на 19:30, 29 декабря в Украине в результате сегодняшних российских ракетных и дроновых ударов по разным городам число погибших составило тридцать человек. Сотрудники ГСЧС смогли спасти более 50 граждан.

«53 человека сегодня спасли наши титаны из ГСЧС. 8 из спасенных достали из-под завалов», — говорится в сообщении.

Клименко отметил, что в настоящее время уже известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара российских террористов по территории Украины.

Напомним, в ночь на 29 декабря, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили более 150 воздушных целей. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.