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Ракетний удар по Україні: у Нацполіції уточнили дані про загиблих та поранених

29 грудня 2023, 20:18

Ракетний удар по Україні: у Нацполіції уточнили дані про загиблих та поранених

У Нацполіції уточнили дані про загиблих і під час масового ракетного обстрілу в Україні 29 грудня.

Дані навів міністр МВС України Ігор Клименко.

За оновленими даними станом на 19:30, 29 грудня в Україні внаслідок сьогоднішніх російських ракетних та дронових ударів по різних містах кількість загиблих становила тридцять осіб. Співробітники ДСНС змогли врятувати понад 50 громадян.

«53 людини сьогодні врятували наші титани із ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів», — йдеться у повідомленні.

Клименко зазначив, що наразі вже відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару російських терористів територією України.

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили понад 150 повітряних цілей. Атаковані об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти.

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