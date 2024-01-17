РФ ударила по Кураховской ТЭС: в городе нет отопления

Российские оккупанты в очередной раз обстреляла прифронтовую теплоэлектростанцию, в городе Курахово Донецкой области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



«В результате обстрелов повреждено оборудование предприятия. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в последнее время россияне почти каждый день и ночью атакуют прифронтовую теплоэлектростанцию. Только за первую половину этого отопительного сезона было совершено почти три десятка атак на нее. Во время одной из них пятеро энергетиков получили ранения.

В свою очередь глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун отметил, что в самом Курахово нет централизованного отопления. Отопление города как раз обеспечивала ТЭС.



Напомним, оккупанты обстреляли тепловую электростанцию в Донецкой области. Также известно, что по техническим причинам произошло возгорание оборудования еще на одной из прифронтовых ТЭЦ.