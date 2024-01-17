РФ вдарила по Курахівській ТЕС: у місті немає опалення

Російські окупанти вкотре обстріляли прифронтову теплоелектростанцію, у місті Курахове Донецької області. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



«Внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що останнім часом росіяни майже щодня та вночі атакують прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено.



Своєю чергою голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун зазначив, що в самому Кураховому немає централізованого опалення. Опалення міста забезпечувала саме ТЕС.



Нагадаємо, окупанти обстріляли теплову електростанцію на Донеччині. Також відомо, що з технічних причин сталося займання обладнання ще на одній із прифронтових ТЕЦ.