Армія РФ завдала удару по Україні ракетами та безпілотниками: сили ППО збили 4 БпЛА

У ніч на 20 січня 2024 року окупанти випустили сім ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та три ракети С-300 по території України. Про це йдеться у звіті командування Повітряних Сил ЗСУ.



Зазначається, що три зенітні керовані ракети С-300 були випущені з тимчасово окупованої території Луганської області по Донбасу.



«Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БПЛА, решта три – не досягли своїх цілей», — уточнили у ПС ЗСУ.



У командуванні Повітряних Сил підтвердили, що протиповітряна оборона працювала в Одеській, Миколаївській, Черкаській та Хмельницькій областях.



Раніше російські окупанти обстріляли Україну за допомогою 33 ударних дронів-камікадзе та двох ракет.