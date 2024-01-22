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Задержек социальных выплат не будет — Цымбалюк

22 января 2024, 08:52

Задержек социальных выплат не будет — Цымбалюк

Михаил Цымбалюк. Фото: кадр из видео Михаил Цымбалюк. Фото: кадр из видео

Первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк заявил, что международная помощь может задержаться, но задержек социальных выплат не будет.

«В этот год Украина зашла с осторожностью. Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства», — рассказал Цымбалюк телеканалу Верховной Рады.

По словам чиновника, 1 февраля состоится заседание по этому вопросу и несмотря на позицию Венгрии и Словакии, в ЕС найдут другой механизм.

Отмечается, что украинский бюджет имеет запас мощностей для обеспечения социальных выплат и зарплат бюджетникам на прежнем уровне.

Напомним, вопрос о выделении 50 миллиардов евро на четыре года в рамках помощи Украине будет рассмотрен уже 1 февраля 2024 года.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен договорились о начале скрининга украинского законодательства.

Это станет очередным шагом на пути к открытию переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

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