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Затримок соціальних виплат не буде — Цимбалюк

22 січня 2024, 08:52

Затримок соціальних виплат не буде — Цимбалюк

Михайло Цимбалюк. Фото: кадр із відео Михайло Цимбалюк. Фото: кадр із відео

Перший заступник голови комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк заявив, що міжнародна допомога може затриматися, але затримок соціальних виплат не буде.

«Цього року Україна зайшла з обережністю. Поки що обіцянки наших партнерів не виконуються на сто відсотків, але допомога однозначно буде. Є оптимізм, що Євросоюз виконає свої зобов’язання», — розповів Цимбалюк телеканалу Верховної Ради.

За словами чиновника, 1 лютого відбудеться засідання з цього питання і, попри позицію Угорщини та Словаччини, в ЄС знайдуть інший механізм.

Зазначається, що український бюджет має запас потужностей для забезпечення соціальних виплат та зарплат бюджетникам на колишньому рівні.

Нагадаємо, питання щодо виділення 50 мільярдів євро на чотири роки в рамках допомоги Україні буде розглянуто вже 1 лютого 2024 року.

Раніше на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

Це стане черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

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