На шахтах Донеччини продовжують працювати понад 20 тисяч людей

В ефірі національного телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що на вугільних підприємствах Донеччини продовжують працювати понад 20000 людей.



«Вугільна галузь продовжує робити значний внесок в економіку Донецької області. На шахтах регіону працюють понад 20 000 тисяч осіб, лише протягом минулого року було влаштовано 1300 співробітників», - розповів голова Донецької ОВА.



За його словами, на сьогодні заробітна плата працівників вугільної промисловості Донбасу становить від 25 000 до 75 000 грн.



Нагадаємо, на Донеччині в результаті обстрілів з боку російських окупантів було знеструмлено дві шахти.