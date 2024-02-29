Росіяни атакували у Херсоні об'єкт критичної інфраструктури та типографію

У Херсоні зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію, також пошкоджено гаражний бокс. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Внаслідок обстрілів окупантами, у населених пунктах області також пошкоджено адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди, господарські будівлі та автомобілі.



«Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє — отримали поранення», — додав Прокудін.



За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочко, Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 14 разів.



Нагадаємо, армія РФ атакувала вантажне судно в Херсоні під час обстрілу міста. Внаслідок обстрілу Херсонської області одна людина загинула і ще двоє отримали поранення.