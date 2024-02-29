Путин пригрозил ударами по странам Запада

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля пригрозил западным странам ответными ударами в случае атак на территорию России.

По словам Путина, западные страны спровоцировали конфликт в Украине, на Ближнем Востоке, и «продолжают лгать», заявляя «без всякого смущения», что Россия намеревается напасть на Европу.

«А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения, заговорили о возможности отправки на Украину контингента НАТО», — заявил президент РФ.

«Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — продолжил он.

«Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после конференции лидеров стран Европы, допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Ряд стран, включая США, не поддержали эту идею.