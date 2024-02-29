Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Путин пригрозил ударами по странам Запада

29 февраля 2024, 14:17

Путин пригрозил ударами по странам Запада

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля пригрозил западным странам ответными ударами в случае атак на территорию России.

По словам Путина, западные страны спровоцировали конфликт в Украине, на Ближнем Востоке, и «продолжают лгать», заявляя «без всякого смущения», что Россия намеревается напасть на Европу.

«А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения, заговорили о возможности отправки на Украину контингента НАТО», — заявил президент РФ.

«Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — продолжил он.

«Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после конференции лидеров стран Европы, допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Ряд стран, включая США, не поддержали эту идею.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Россия Запад Конфликт Угрозы Владимир Путин

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:51
В оккупированном Рубежном в очереди в «паспортный стол» умерла женщина
11:48
В Мариуполе улицу Азовстальскую оккупанты хотят переименовать в Тульский проспект
00:21
Войска РФ продолжают продвигаться западнее Авдеевки — DeepState
23:19
Главное за день: Приднестровье обратилось к Москве. ВСУ «отбила» Красногоровку
23:03
Украинские бойцы ССО попали в засаду при попытке высадки на Тендровскую косу
20:50
ВСУ предположительно ударили ракетами по скоплению оккупантов в Еленовке
15:58
Депутаты Приднестровья обратились к Москве за «защитой»
11:28
Россияне продвинулись южнее на Авдеевском и Марьинском направлениях — DeepState
10:40
Оккупанты 15 раз обстреливали Донецкую область за прошедшие сутки, есть жертвы
08:00
Войска РФ могут захватить села к западу от Авдеевки — ISW
23:17
Главное за день: РФ захватила два поселка на Донетчине. Пытки украинских военных в плену
17:18
ВСУ отошли от поселков Степовое и Северное под Авдеевкой — ОСГВ «Таврия»
16:58
Россияне начали строить железную дорогу из Мариуполя в Крым
14:42
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина
14:30
Россияне ежедневно наступают, идут активные бои: замкомандира Третьей штурмовой рассказал о ситуации под Авдеевкой
08:37
Путин включил украинские области в Южный военный округ: анализ ISW
23:59
Войска РФ оккупировали Степовое и Северное под Авдеевкой — DeepState
23:37
Главное за день: Армия РФ штурмует Орловку. Силы обороны Украины отошли от Ласточкино
10:42
Оккупанты пытаются захватить села под Авдеевкой, нанося массированные авиаудары
09:48
Озвученные Зеленским потери ВСУ отличаются от оценки США — NYT
все новости
14:17
Путин пригрозил ударами по странам Запада
13:45
В разгар боев «Белые Ангелы» эвакуировали из Авдеевского направления 26 человек и собаку
12:46
Еще одна область РФ сегодня попала под атаку дронов
12:35
Финляндия дала согласия бить своим оружием по территории РФ с Украины
12:29
Удар по скоплению оккупантов в Еленовке: в ГУР рассказали детали успешной операции
11:51
В оккупированном Рубежном в очереди в «паспортный стол» умерла женщина
11:50
Россия скоро продемонстрирует ракеты «Сармат» — Путин
11:48
В Мариуполе улицу Азовстальскую оккупанты хотят переименовать в Тульский проспект
11:40
Третий за день. Силы обороны в Донецкой области сбили еще два Су-34
11:06
Без электроснабжения на Донетчине более 70 населенных пунктов
10:55
Армия РФ утром атаковала Николаевку в Краматорском районе: есть повреждения
10:50
В Курахово показали ликвидацию пожара после обстрела РФ
10:48
Территория Константиновской громады подверглась российским обстрелам
10:30
Российская ракета попала в дом в селе Ямполовка: погиб мужчина
09:57
В Минобороны РФ сообщили об атаке дрона на Курскую область
09:49
Силы обороны выбили российских оккупантов из Орловки — главнокомандующий
09:37
Сырский на передовой рассказал о просчетах командиров, для исправления ситуации выделены резервы
09:25
Армия РФ нанесла 250 ударов по Запорожской области в течение суток
09:06
Буданов отреагировал на увольнение Залужного
08:55
Россияне атаковали в Херсоне объект критической инфраструктуры и типографию
все новости
ВИДЕО
Эвакуация с Авдеевского направления. Фото: кадр из видео В разгар боев «Белые Ангелы» эвакуировали из Авдеевского направления 26 человек и собаку
29 февраля, 13:45
Пожар в Курахово. Фото: кадр из видео В Курахово показали ликвидацию пожара после обстрела РФ
29 февраля, 10:50
Приднестровье просит у России «защиты». Фото: Новости Приднестровья Депутаты Приднестровья обратились к Москве за «защитой»
28 февраля, 15:58
Солдат РФ сдается в плен. Фото: кадр из видео Россиянин сдался в плен дрону — видео
28 февраля, 13:25
Бои возле Работино. Фото: кадр из видео Четверо нацгвардейцев остановили колонну возле Работино
26 февраля, 12:22
Зафиксирован очередной случай расстрела россиянами безоружных украинских военнопленных. Скриншот видео Россияне в упор расстреляли 9 пленных бойцов ВСУ
25 февраля, 20:21

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама