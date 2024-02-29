Путін пригрозив ударами по країнах Заходу

Президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам 29 лютого пригрозив західним країнам ударами у відповідь у разі атак на територію Росії.

За словами Путіна, західні країни спровокували конфлікт в Україні, на Близькому Сході, і «продовжують брехати», заявляючи «без жодного збентеження», що Росія має намір напасти на Європу.

«А при цьому самі обирають цілі для завдання ударів по нашій території, вибирають найбільш ефективні, як вони думають, засоби поразки, заговорили про можливість відправки на Україну контингенту НАТО», — заявив президент РФ.

«Ми пам'ятаємо долю тих, хто спрямовував колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Вони повинні розуміти, що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території», — продовжив він.

«Все, що вони вигадують зараз, чим лякають увесь світ, все це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації», — сказав Путін.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон , виступаючи після конференції лідерів країн Європи, припустив, що європейські країни можуть відправити війська до України. Ряд країн, включаючи США, не підтримали цієї ідеї.