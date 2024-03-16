Юрій Ігнат обійме іншу посаду. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Представника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната переводять на іншу посаду. Полковник працюватиме в іншому напрямку, але у складі ЗС. Про це сьогодні повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

У зв'язку з таким переведенням спікера на нову посаду Олещук висловив Ігнату подяку за його роботу.

«Дякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Повітряних сил. Він залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюся!», — йдеться у заяві Олещука.

Він висловив упевненість, що ще неодноразово подякує Ігнату.

Довідка: полковнику Юрію Ігнату 46 років. Він здобув вищу освіту у Львівському військовому інституті при Національному університеті «Львівська політехніка», де навчався за фахом «військова журналістика».

Був начальником відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міноборони «Народна армія». Потім, у 2018 році, Ігнат очолив пресслужбу командування Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Гнат є кавалером ордена Данила Галицького.