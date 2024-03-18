На Херсонському напрямку снайпери ССО знищили групу російських військових — відео

Снайпери ССО знищили групу російських військових. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці 73 морського центру спеціальних операцій показали, як ліквідували групу російських окупантів на Херсонському напрямку. Відео опублікувало командування ССО.







В оборонному відомстві зазначили, що групу військовослужбовців Росії снайпери ССО знищили під час нічної роботи.



«На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника й одразу відкрили вогонь. Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника», — йдеться у звіті ССО.



Раніше українські військовослужбовці за допомогою FPV-дронів знищили понад 10 російських окупантів та величезну кількість військової техніки.