Сумскую область атакует авиация противника: Россия выпустила ракету в сторону Конотопа

Сумскую область атакует российская авиация, Командование Воздушных Сил ВСУ предупредило об активности тактической авиации РФ вдоль северной границы. Пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области.



«Россияне выпустили ракету в направлении Конотопа!», — говорится в сообщении ВС ВСУ.



Позже Воздушные силы заявили, что ракета изменила направление и двигается через Конотоп в сторону Нежина.



Воздушная тревога в ближайших к РФ областях. Фото: Официальная карта воздушных тревог Украины

Ранее сегодня глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что количество обстрелов Сумской области значительно увеличилось, в частности увеличилось количество применения тактической авиации и систем залпового огня (РСЗО).