Сумську область атакує авіація противника: Росія випустила ракету у бік Конотопу

Сумську область атакує російська авіація, Командування Повітряних Сил ЗСУ попередило про активність тактичної авіації РФ уздовж північного кордону. Пуски керованих авіаційних бомб у Сумській області.



«Росіяни випустили ракету у напрямку Конотопу!», - йдеться у повідомленні ЗС ЗСУ.



Пізніше Повітряні сили заявили, що ракета змінила напрямок і рухається через Конотоп у бік Ніжина.



Повітряна тривога у найближчих до РФ областях. Фото: Офіційна карта повітряних тривог України

Раніше сьогодні голова Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що кількість обстрілів Сумської області значно збільшилася, зокрема, збільшилася кількість застосування тактичної авіації та систем залпового вогню (РСЗВ).