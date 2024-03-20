В оккупированный Джанкой продолжают прибывать российские солдаты — АТЕШ

Во временно оккупированном городе на севере Крыма Джанкой прибыло одно из подразделений российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе украинских партизан «Атеш».



«Военнослужащих прибыл забирать КАМАЗ с военным номером 8955вр 25 региона, что в очередной раз подтверждает, что военнослужащие, с большой вероятностью, прибыли именно с восточного округа», — говорится в сообщении.





Партизаны отмечают, что на лобовом стекле грузовика имеется вымпел с надписью «Новосибирск». Это еще раз указывает на восточный округ.



В АТЕШ предполагают, что российские солдаты, предположительно, принадлежат к 24-й отдельной бригаде специального назначения.



Ранее мы писали, что агенты сопротивления на крымском полуострове «АТЕШ» проникли на склад ракетного вооружения возле аэродрома Бельбек. По информации украинцев, именно здесь хранятся ракеты Р-73, Р-27, Р-37 и другое вооружение, которое используется для нанесения ударов по мирным городам Украины.