До окупованого Джанкою продовжують прибувати російські солдати — АТЕШ

У тимчасово окупованому місті на півночі Криму Джанкої прибув один з підрозділів російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі українських партизанів «Атеш».



«Військовослужбовців прибув забирати КАМАЗ з військовим номером 8955в 25 регіону, що вкотре підтверджує, що військовослужбовці, з великою ймовірністю, прибули саме зі східного округу», — йдеться у повідомленні.





Партизани зазначають, що на лобовому склі вантажівки є вимпел із написом «Новосибірськ». Це ще раз свідчить про східний округ.



В АТЕШ припускають, що російські солдати, ймовірно, належать до 24-ї окремої бригади спеціального призначення.



Раніше ми писали, що агенти опору на кримському півострові АТЕШ проникли на склад ракетного озброєння біля аеродрому Бельбек. За інформацією українців, саме тут зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовується для завдання ударів по мирних містах України.