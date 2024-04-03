Пенсіонерам певних професій дозволили не платити за комуналку: подробиці

Деякі українські пенсіонери можуть отримати 100-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Зазначається, що скористатися пільгою можуть пенсіонери окремих професій, які працювали у сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на заслужений відпочинок. Йдеться про педагогів, медичних та фармацевтичних працівників, фахівців із захисту рослин, працівників музеїв, бібліотек, державних та комунальних закладів культури та освіти сфери культури.

Для отримання пільг громадяни повинні мати не менше трьох років стажу та працювати на цих посадах на момент виходу на пенсію. Крім того, право на пільгу залежить від доходу сім'ї пенсіонера. Зокрема, на пільгу можуть розраховувати громадяни, чий середньомісячний дохід сім'ї за попередні півроку в розрахунку на одну особу не перевищував величину доходу, яка дає право на пільгу — 4240 гривень.

У ПФУ зазначили, що можуть надати пільгу протягом 12 місяців з місяця звернення, проте не більше ніж до кінця поточного року. Важливо пам'ятати, що пільга поширюється на членів сім'ї.

Пенсіонер повинен перебувати на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, та надати такі документи:

заяву про надання пільг на оплату комуналки, придбання твердого палива та скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання у сільській місцевості.

Для того, щоб особу внесли до Реєстру пільговиків, потрібно подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу. Такий документ має бути виданий відділом освіти, охорони здоров'я, культури, райдержадміністрації або адміністрацією установи, де особа працювала, а у разі ліквідації закладу сільською чи селищною радою на підставі записів у трудовій книжці.

Зазначається, що подати заяву та документи до Фонду можна особисто через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, центри надання адміністративних послуг поштою чи онлайн через веб-портал, мобільний додаток ПФУ або «Дію».