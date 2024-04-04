Франция и Великобритания готовятся послать своих военных в Украину — консультант Госдепартамента США

Британия и Франция вместе со странами Северной Европы уже готовятся отправить войска в Украину. Об этом заявил консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd.

Отмечается, что в Украину готовятся отправить небольшие элитные подразделения, а также вспомогательный персонал для работы вдали от передовой.

Люттвак считает, что военным альянса не обязательно принимать участие в боях. Вместо этого они могут заняться обучением новобранцев и ремонтом техники.

Консультант Госдепартамента США подчеркнул, что странам НАТО придется отправить на Украину войска, если они не хотят признать «катастрофическое поражение».

Справка: Эдвард Люттвак — американский историк, экономист, специалист по международным отношениям и военной стратегии. Автор многочисленных работ по истории и внешней политике. Политический консультант Государственного департамента и Министерства обороны США. Старший советник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон). Бывший советник президента Рональда Рейгана.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.