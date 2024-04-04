Франція та Велика Британія готуються надіслати своїх військових до України, — консультант Держдепартаменту США

Британія та Франція спільно з країнами Північної Європи вже готуються відправити війська в Україну. Про це заявив консультант Держдепартаменту США Едвард Люттвак у статті для інтернет-порталу UnHerd.

Зазначається, що до України готуються відрядити невеликі елітні підрозділи, а також допоміжний персонал для роботи далеко від передової.

Люттвак вважає, що військовим альянсу не обов'язково брати участь у боях. Натомість вони можуть навчати новобранців та ремонтувати техніку.

Консультант Держдепартаменту США наголосив, що країнам НАТО доведеться відправити в Україну війська, якщо вони не хочуть визнати «катастрофічну поразку».

Довідка: Едвард Люттвак — американський історик, економіст, фахівець із міжнародних відносин та військової стратегії. Автор численних робіт з історії та зовнішньої політики. Політичний консультант Державного департаменту та Міністерства оборони США. Старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень (Вашингтон). Колишній радник президента Рональда Рейгана.

Нагадаємо, раніше Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправка військ в Україну можлива, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу.