Армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами: сили ППО збили 13 російських цілей

Сили ППО збили 13 БПЛА. Фото: Микола Олещук

Російська армія сьогодні, 5 квітня, вкотре вдарила по Україні ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони України збили усі БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«Вночі 5 квітня 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Білгородська область – РФ), а також 13-ма ударними БПЛА типу «Shahed-131 /136» з мису Чауда (окупований Крим)», — зазначив командувач.



За інформацією Олещука, внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.



Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни засобами протиповітряної оборони.