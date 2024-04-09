В Воронежской области два беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр

БПЛА атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр. Фото: кадр из видео

Сегодня, 9 апреля, два БПЛА атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.



«По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, ночью 9 апреля 2 беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки лётного состава имени В. П. Чкалова. Оба беспилотника взорвались. Поврежден фасад здания и окна. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Ранее губернатор сообщил об одном сбитом БПЛА, не уточнив, какое именно учреждение было атаковано.