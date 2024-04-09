У Воронезькій області два безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр

БПЛА атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 9 квітня, два БПЛА атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.



«За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, вночі 9 квітня 2 безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова. Обидва безпілотники вибухнули. Пошкоджено фасад будівлі та вікна. Постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.



Раніше губернатор повідомив про один збитий БПЛА, не уточнивши, яка саме установа була атакована.