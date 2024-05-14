«Укрзалізниця» запускає оновлений сайт для придбання квитків

Національний перевізник «Укрзалізниця» попередив про запуск оновленого сайту для купівлі залізничних квитків, повідомив Telegram-канал компанії пасажирських перевезень.



«Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис»,— наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Сайт розроблений за підтримки Mastercard та запущений у бета-режимі і має такі функції:

купівля квитків на будь-який поїзд;

у тому числі квитки на потяги Київ – Варшава та Київ – Відень після верифікації облікового запису через Дія.Підпис;

повернення квитків на міжнародні рейси;

придбання квитків у жіночі купе;

безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та багато іншого.

Вартість квитків на потяг Київ-Хелм на оновленому сайті «Укрзалізниці». Фото: скрін сайту booking-new.uz.gov.ua

Нагадаємо, з Дніпра запустили прямий потяг до польського Хелма.