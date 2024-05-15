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Заморозки уничтожили часть сельхозкультур в Донецкой области

15 мая 2024, 17:02

Заморозки уничтожили часть сельхозкультур в Донецкой области

Аграриев Донецкой области постигла беда — заморозки на поверхности почвы и в воздухе, привели к гибели и повреждению озимых и яровых зерновых культур, технических культур, овощных культур и плодово-ягодных насаждений. Это произошло в начале мая. 

Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, на рабочем совещании чиновники обсудили, как решить эту проблему. Будут привлечены средства государства. 

Точная сумма убытков пока неизвестна.

«Заместитель главы области акцентировал внимание на необходимости скоординированных действий всех причастных лиц к определению объемов потерь аграриев и площадей пересева сельхозкультур, проведении неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — сообщили в ДонОВА.

ТЕГИ

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Сельхозпродукция заморозки

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