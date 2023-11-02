Захватчики заставляют фермеров в оккупации покупать украденную сельхозтехнику — ЦНС

Фото: ЦНС

В Херсонской области оккупанты предлагают фермерам взять похищенное у украинцев сельскохозяйственное оборудование в лизинг по льготным ценам. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, ставка льготного лизинга оборудования составляет до 8%, а услуги предоставляет так называемая «Республиканская лизинговая компания». Однако по словам местных, значительный парк техники компании — это угнанная техника из украинских фермерских хозяйств.

«Таким образом захватчики не только мародерят регион, но и наживаются на похищенных ценностях за счет украинцев», — отметили в ЦНС.

В то же время, россияне требуют, чтобы фермеры сдавать свою продукцию оккупационной администрации по фиксированным ценам, которые являются ниже рыночных.

«Эти товары дальше передают дочерним структурам, которые перепродают их по рыночным ценам в РФ и других странах», — подытожили в Центре национального сопротивления.

Ранее сообщалось, что РФ отправила на оккупированные территории дополнительные группы для «фильтрации».