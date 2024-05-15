Заморозки знищили частину сільгоспкультур у Донецькій області

Аграріїв Донецької області спіткало лихо: заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі призвели до загибелі та пошкодження озимих та ярих зернових, технічних, овочевих культур та плодово-ягідних насаджень. Це сталося на початку травня.



Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, на робочій нараді чиновники обговорили, як розв'язати цю проблему. Залучать кошти держави.



Точна сума збитків наразі невідома.



«Заступник голови області наголосив на необхідності скоординованих дій усіх причетних осіб до визначення обсягів втрат аграріїв та площ пересіву сільгоспкультур, проведенні невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації»,— повідомили у Донецькій ОВА.