На підконтрольній Україні частині Донецької області через санкції відбувається блокування багатьох ресурсів

У містах Донецької області, які підконтрольні Україні, заблокована реклама в соціальних мережах, не працює Zoom, немає змоги здійснювати покупки через Aliexpress. Крім того, нещодавно відключили Tik Tok. Це відбувається через те, що на всю територію Донеччини поширюються міжнародні санкції, тому блокується частина ресурсів. Про це повідомив співвласник магазинного провайдера «Еліт лайн» Микола Кучерук, – повідомляє видання «Детектор медіа».



«Після повномасштабного наступу Росії США та ЄС запровадили санкції щодо Росії та окупованих територій. На жаль, не було розрізнено, які території Донецької та Луганської областей є окупованими, а які ні. Тому деякі ресурси на кшталт eBay або Google з самого початку почали блокували всю Луганську та Донецьку області. І вони перестали працювати. Google навіть хотів заблокувати пошту й інші сервіси. Але, на щастя, долучилося багато медійників, і Google припинив блокування. Деякий час не працювали Apple Pay. Але зрештою він відновив роботу. Втім щомісяця нові й нові ресурси нас блокували. Цього тижня це зробив ТікТок. Також у нас не працює Duolingo, не можна спілкуватися через Zoom. Нас блокують конкретні ресурси. Спершу ми надсилали листи напряму цим компаніям, відповіді не отримали», — зазначив Кучерук.



За його словами, звернення до Інтернет-асоціації України та до Міністерства цифрової трансформації належного результату не дало.



Кучерук наголосив, що на підконтрольній території Донеччини 800 тисяч населення не можуть отримати доступу до ресурсів. А також розповів, як відбувається блокування.

Так, у кожного оператора є перелік IP-адрес, що надаються користувачам: це публічна інформація, яка визначається за геопозицією. Ті, хто виконує санкції, бере дані з реєстрів міст. Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ та інші міста опиняються під обмеженнями.



Вирішити цю проблему, на думку Кучерука, можна лише на державному рівні, зокрема, потрібно звернутися до міжнародних компаній і пояснити, що не вся Донецька область окупована.



Співвласник магазинного провайдера наголосив, що у регіоні VPN не блокується, проте через нього знижується швидкість інтернету.



«Якісний VPN коштує грошей (100–200 грн на місяць). А це може бути дуже дорого. Тому що в Краматорську ціна за інтернет нижча, ніж в усій Україні. Тому додаткові витрати на якісний VPN мало хто може собі дозволити. А безкоштовний працює із проблемами. Ми про це розповідаємо людям та попереджаємо», — резюмував Кучерук.



Раніше ми писали, що сервіс Google Pay відключив функцію оплати та додавання нових карток для користувачів, зареєстрованих у Донецькій та Луганській областях. Як пояснили у Приватбанку, таким чином Google виконує санкційну політику.



Крім того, користувачі пристроїв Apple, які реєстрували свої облікові записи із зазначенням адреси в межах Донецької або Луганської областей, скаржаться на обмеження доступу до низки послуг. Блокування стосуються і тих, хто виїхав з території Донбасу, але залишив у налаштуваннях колишню адресу.