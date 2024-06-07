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Украинские десантники уничтожили российский двухколесный «сарай»

07 июня 2024, 16:51

Украинские десантники уничтожили российский двухколесный «сарай»

Десантники ликвидировали российский двухколесный «сарай». Фото: кадр из видео Десантники ликвидировали российский двухколесный «сарай». Фото: кадр из видео

Военные БпАК 90 батальона 81 ОАэмБр зафиксировали первый российский двухколесный «сарай» на своем участке фронта и уничтожили его. Видео опубликовал Telegram-канал БпАК 90 батальона 81 ОАэмбр.

«Не обошлось и без пехоты. Чем больше помощи, тем лучше мы можем работать вашими дронами», — подписали видео бойцы. 

Украинский дрон догоняет двухколесный «сарай» оккупанта. Фото: кадр из видео

Украинский дрон догнал двухколесный «сарай» оккупанта. Фото: кадр из видео

Помимо уничтоженного двухколесного «сарая», под атаку украинских дронов попали и российские захватчики.

Некоторые из них попытались отбиваться от дронов всем, что попадало под руки, в том числе бросая в беспилотники камни.

Оккупант пытался сбить украинский дрон камнем. Фото: кадр из видео

Напомним, бойцы НГУ уничтожили «танк-сарай» на Лиманском направлении. Также под Красногоровкой Донецкой области россияне применили сразу три «танка-сарая».

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