На Донеччині десантники знищили групу російських окупантів

Українські десантники показали, як дронами ліквідують російські військові. Фото: кадр з відео

Українські військовослужбовці за допомогою дронів обстрілюють позиції російських окупантів у районі Новомихайлівки Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



«Пілоти дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знімають нову версію кліпу на легендарну Highway to Hell», — йдеться в повідомленні.



Як зазначили військові, кілька російських окупантів мчали на мотоциклах у напрямку позицій Сил оборони на Донеччині, проте «отримали прицільні скидання просто на голови».

Раніше ми писали, що військові БпАК 90 батальйону 81 ОАемБр зафіксували перший російський двоколісний «сарай» на своїй ділянці фронту та знищили його.