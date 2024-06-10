ЗМІ: Бахмут захопили завдяки в'язням-«вагнерівцям» — кожен третій із них загинув

Більшість російських ув'язнених, завербованих у приватну військову компанію «Вагнер» на війну проти України, померла під час боїв за Бахмут Донецької області. Як пишуть російська служба ВВС та «Медіазона», серед росіян, які штурмують Бахмут, кожен третій «вагнерівець» загинув.



Вони також становлять 88% усіх окупантів, які були знищені під час боїв за місто.



Журналісти стверджують, що отримали доступ до даних ПВК «Вагнер» щодо посмертних виплат родичам бойовиків. Розслідувачі встановили, що «вагнерівці» завербували з російських колоній щонайменше 48 366 осіб.



Усі найманці «Вагнера» отримували жетони серії «М». Однак ув'язненим видали серію «К». За ними вдалося легко встановити кількість загиблих ексув'язнених.



Дві третини колоній, де встановлено факт вербування, — це колонії суворого режиму. На війну забирали і з колоній особливого режиму, а наприкінці — навіть із поселень та лікувальних закладів.



Практично всі вагнерівці, набрані в місцях позбавлення волі, брали участь у м'ясних штурмах під Бахмутом.



Загалом 17 175 осіб, тобто 35% відправлених на фронт ексв'язнів, померли. За словами самих «вагнерівців», живими зазвичай залишалися ті, хто отримував тяжкі поранення (такі, як втрата ноги чи руки) і був винесений з поля бою.



У найкровопролитніші дні ПВК «Вагнер» втрачала понад 200 найманців на день, абсолютний максимум — 213 осіб.



Бахмут був захоплений російськими військами у травні 2023 року.