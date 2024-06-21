Обстрелы Донецкой области: армия РФ убила пятерых мирных жителей

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Офіс Генерального прокурора

За 20 июня российские войска убили пятерых жителей Донецкой области: троих в Роскошном, одного в Николаевке и одного в Константиновке. Об этом написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще 11 человек в области получили ранения. Из них: один человек был ранен в Максимильяновке, один в Пивничном, один в селе Николаевка, четверо мирных жителей были ранены в Роскошном, трое в Николаевке и один в Константиновке», — добавил он.

Результат обстрелов Донецкой области россиянами. Фото: Филашкин

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2008 человек убитыми и 5058 — ранеными.



Напомним, количество пострадавших в поселке Роскошное Донецкой области в результате удара кассетными боеприпасами из РСЗО «Смерч» возросло.