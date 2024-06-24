У Торецьку проведуть примусову евакуацію жителів. Що відомо

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

Наразі триватиме примусова евакуація з міста Торецьк Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, це пов'язано з тим, що російські окупанти перебувають дуже близько до міста.

«Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджає на добу. На позавчора там було близько шести тисяч людей, зараз – 5,5 тисяч. І з кожним днем люди з Торецька їдуть. Завтра проводитиму комісію з питань ТЕБ та НС. І ми визначимо місто Торецьк, щоб воно входило до примусової евакуації людей», – зазначив Філашкін.

Нагадаємо, що 6 червня на Донеччині ухвалили рішення про евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади.