Смерть родственницы в оккупированном Донецке стала тяжелым эпизодом — главный режиссер Национальной оперы Соловьяненко

Главный режиссер Национальной оперы Украины, народный артист Украины Анатолий Соловьяненко рассказал о родственниках в оккупированном Донецке.



В интервью Дмитрию Гордону Соловьяненко отметил, что сейчас у него уже нет близких родственников в Донецке. Однако ранее, в уже оккупированном городе умерла сестра его отца. По словам режиссера, семье было тяжело смириться с тем, что она не может помочь с организацией похорон и тем более попрощаться с умершей.



«Это тяжелый эпизод. И я даже не представляю, что ощущал бы отец, если бы он дожил до этого момента — если бы он не смог попрощаться со своей единственной родной сестрой», — сказал Соловьяненко.



Что происходит сейчас с театром, который носит имя его отца Анатолия Соловьяненко в Донецке, он не знает.